В Нацполиции прокомментировали скандал вокруг футбольных матчей в Мариуполе

В Национальной полиции прокомментировали скандал вокруг проведения футбольных матчей в Мариуполе.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Я, как гражданин Украины и милиционер, а также человек, который первые три тяжелых военных года прожил и проработал в зоне АТО, могу сказать, что большой футбол на Донетчине крайне необходим. Это демонстрация всем, что мы – единая страна, и наши жители прифронтовых городов ничем не отличаются от граждан из мирных областей Украины. Это доказательство бандитам в "ДНР" и "ЛНР", что в отличие от них мы живем, а не существуем среди мрака, страха и безысходности", - сказал он.

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По его словам, в ответах на многочисленные письма ФФУ и ФК "Мариуполь" по состоянию на май-июнь он давал личные гарантии по обеспечению безопасности на период проведения футбольных матчей на стадионе в Мариуполе.

Аброськин подчеркнул, что только руководство АТО, правоохранители, СБУ и полиция Донетчины, учитывая реальное положение дел, могут оценить риски и предоставить свои рекомендации относительно проведения или не проведения матчей в конкретное время.

По мнению Аброськина, сейчас "большой футбол вышел за рамки спортивной жизни и футбольные менеджеры пытаются использовать правоохранительные органы для сведения счетов друг с другом и интриг".

Напомним, ранее было обнародовано письмо от СБУ к президенту ФФУ Андрею Павелко, в котором спецслужбы заявили, что "проведение футбольных матчей в Мариуполе является опасным и несет угрозу жизни участникам спортивных мероприятий, в первую очередь террористического характера".

В частности, с учетом того, что Мариуполь расположен вблизи к линии соприкосновения с боевиками "ДНР", проведение там матчей Чемпионата Украины по футболу является опасным и нецелесообразным. Автором письма является заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

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До этого родители футболистов детской школы "Динамо" обратились к президенту, премьеру, председателю СБУ и министру внутренних дел с просьбой не допустить проведения молодежного чемпионата Украины в Мариуполе. В открытом письме руководству страны они просят перенести игры на более безопасные поля, расположенные подальше от зоны боевых действий.

Ранее родители обращались с такой просьбой к руководству Федерации футбола Украины, но там заявили, что не видят причин не ехать в Мариуполь.