Лавров: декларация по ГТС Украины не стыкуется с соглашениями по газу

Декларация о модернизации ГТС Украины, подписанная Киевом и Еврокомиссией, не стыкуется с российско-украинскими договоренностями о поставках и транзите газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Под декларацией о модернизации ГТС 23 марта поставили подписи Украина, Еврокомиссия и чешское председательство ЕС, а также Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Украина связывает с документом надежды на получение нескольких миллиардов евро инвестиций, однако никаких конкретных цифр он не содержит.

"После долгих переговоров, зигзагов, приездов-отъездов подписаны долгосрочные договоренности о поставках российского газа на Украину и транзите российского газа через Украину. Конечно, с этими договоренностями никак не стыкуется та декларация, которая была подписана между Евросоюзом и Украиной в Брюсселе 23 марта", - заявил Лавров в интервью "Российской газете", полный текст которого будет опубликован на страницах издания в понедельник, 6 апреля.

Россия и Украина с конца декабря 2008 года не могли договориться об условиях поставок газа на Украину и его транзита в страны Европы, которая покупает у "Газпрома" более четверти используемого ею газа.

Россия 7 января полностью прекратила поставки газа через Украину из-за перекрытия украинской стороной транзитных газопроводов, в результате чего многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей газом и вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства.

Соглашения были подписаны 19 января, 20 января поставки газа возобновились.

Декларация о модернизации ГТС Украины готовилась без участия Москвы, о ее подготовке российская сторона узнала в последний момент, и то случайно, отметил Лавров.

"Нас никто не собирался информировать. На вопросы, которые мы стали задавать еще до подписания декларации, ответов не последовало. Мы, кстати, потом выяснили, что и большинство стран - членов Евросоюза узнали об этой декларации уже по факту ее подписания и оглашения. Я уж не говорю об энергетических компаниях Западной Европы, которые являются основными партнерами "Газпрома", - сказал глава российского МИД.

Министр напомнил, что в итоге российская сторона была вынуждена отложить планировавшееся на этой неделе заседание Комитета по экономическому сотрудничеству, которое возглавляют председатели правительств России и Украины, чтобы разобраться во всем произошедшем.

РИА Новости