Полиция не оштрафовала кортеж Луценко за нарушения правил дорожного движения

Полиция не штрафовала кортеж генерального прокурора Украины Юрия Луценко за систематические нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос программы "Схемы".

В ведомстве отметили, что в случае нарушения ПДД и оформления полицейскими соответствующих протоколов эти документы должны поступать в Генеральную прокуратуру Украины как владельцу транспортных средств.

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"По состоянию на 1 августа 2017 года вышеуказанные материалы в Генеральную прокуратуру Украины не поступали", – говорится в ответе.

Напомним, ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что в июле перед рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с нескольких народных депутатов в Верховной Раде кортеж генпрокурора Юрия Луценко нарушил правила дорожного движения. Направляясь Кловским спуском, кортеж выехал на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию. По информации журналистов, такое нарушение кортеж Луценко осуществляет систематически.