За полгода украинская экономика может упасть на 30-40%

11:57, 03 апреля 2009
Общество
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Кредитный портфель сокращается

За полгода падение в отечественной экономике может достичь 30-40%, если кредитный портфель украинского бизнеса и в дальнейшем будет сокращаться нынешними темпами (а лишь за первые два месяца года он уменьшился на 6,4 млрд. грн.), пишет еженедельник «Комментарии».

«Задержка с кредитованием уже в значительной мере повлияла на экономику - замораживают инвестиционные программы, строительство, нестабильно проходят платежи. Отрасли, которые наиболее болезненно реагируют на отсутствие кредитных средств сегодня, и будут реагировать в дальнейшем - розничная и оптовая торговля, строительство и недвижимость, сельское хозяйство, бизнес-услуги, пищепром», - констатирует экономист инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ПАРХОМЕНКО.

Напрасными могут оказаться и попытки правительства возобновить кредитование экономики, обязав к этому банки, которым выделят средства на рекапитализацию, считают эксперты.

Ведь, по мнению экспертов, в соответствии с планами правительства, рекапитализация будет осуществляться за счет гособлигаций, а не «живыми» деньгами.

«Увеличение объемов кредитования будет прямо связано с возможностью Нацбанка выкупать облигации у рекапитализированных банков. В свою очередь, НБУ в этом не заинтересован, поскольку это может нарушить пропорции денежной базы. Очевидно, большинство государственных облигаций будет находиться на балансе этих банков, поэтому не стоит ожидать существенного наращивания объемов кредитования», - считает директор финансовой компании «Фактор» Георгий КОНОНОВ.

«Львиная доля денег, полученных банками во время рекапитализации 2009 года, вообще не сможет попасть в кредитный портфель. Их будут использовать для формирования адекватных резервов под имеющееся и ожидаемое увеличение проблемных кредитов, выплаты долговых обязательств или в качестве залога для получения периодического рефинансирования НБУ на покрытие разрывов ликвидности. Эти меры должны обусловить возобновление доверия к банковской системе. Только после этого возобновится кредитование упомянутых отраслей, причем без участия государства», - дополняет мнение своего коллеги старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Евгений ГРЕБЕНЮК.

Финансисты считают, что шансы на быстрое возобновление кредитования реального сектора являются минимальными. «У украинских банков серьезные трудности с привлечением ресурсов и возвращением денег как по депозитам, так и по другим привлечениям. Поэтому наиболее вероятным является сценарий, по которому займы будут выдавать только государственные банки, «дочки» западных финучреждений (в зависимости от открытых на них лимитов) и присутствующие в Украине дочерние структуры российских банков. Это тот ресурс, который на сегодняшний день наиболее очевиден», - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка России (Украина) Владислав КРАВЕЦ.

Сейчас, по информации издания, банкиры склонны кредитовать предприятия-экспортеры сырья, а также те, что продают товары первой необходимости (продукты питания и широкого потребления и т.д.). «Наилучшими заемщиками сейчас становятся предприятия, которые работают в наиболее дешевом сегменте рынка, куда смещается платежеспособный спрос в условиях кризиса», - констатирует председатель наблюдательного совета банка «Хрещатик» Андрей ГЕРАСИМЕНКО.

В то же время самым проблематичным на сегодняшний день является кредитование сельского хозяйства, строительства, машиностроения (прежде всего тяжелого), предприятий ГМК, предприятий торговли, ориентированных на импорт товаров не первой необходимости, сетевой ритейл, отмечает еженедельник.

 

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