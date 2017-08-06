В Черновцы приехали голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер (фото)
Голливудская актриса Мила Кунис родилась в 1983 году в Черновцах.
Известная голливудская актриса Мила Кунис со своим мужем Эштоном Кутчером сегодня посетили Черновцы - город, в котором родилась актриса.
Звездная пара приехала в Черновцы буквально на несколько часов из Будапешта, где актеры принимают участие в киносъемках, пишет molbuk.ua.
Здесь их встретил кинорежиссер Сергей Скобун, который провел для звезд экскурсию по городу.
"Они приехали из Будапешта буквально на несколько часов по личным вопросам. Встретились с ними в кафе близ Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги", - рассказал Скобун.
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Черновчанин провел экскурсию звездной паре по улице О. Кобылянской. Также они побывали возле драмтеатра и на Соборной площади.
Сначала с ними общались на английском языке, но позже Мила попросила, чтобы перешли на русский.
"У Милы есть желание сняться в украинском фильме. Она увидела эти съемки, которые мы проводили. Понравились те локации и те костюмы. Она так и сказала: "Я бы с удовольствием снялась в каком-то украинском фильме", - рассказал режиссер.
Напомним, 27 апреля 2016 года известный голливудский актер Орландо Блум приехал на подконтрольную Украине территорию Донбасса в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.