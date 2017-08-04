В Житомирской области взяли под стражу главу сельсовета, которого поймали на взятке

На Житомирщине взят под стражу главу сельсовета, уличенного во время получения 8 тыс. грн взятки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, взяточника задержали во время получения неправомерной выгоды на сумму 8 тыс грн. Правоохранители поймали его на «горячем» 31 июля утром, около 9 часов, в служебном кабинете.

Сельский председатель требовал и получил от заместителя директора местного общества с ограниченной ответственностью деньги за непрепятствование предпринимательской деятельности, связанной с изготовлением кирпича.

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"По ходатайству следственного отдела прокуратуры Житомирской области на этой неделе постановлением Королевского районного суда Житомира председателю сельского совета была избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения денежного залога",- уточнили в прокуратуре.

Взяточника также отстранили от должности.

На данный момент продолжается расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.