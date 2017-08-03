В Одессе открылся международный книжный фестиваль "Зеленая волна"

В Одессе сегодня открылась 21-я международная книжная выставка-ярмарка «Зеленая волна».

Как передает корреспондент УНИАН, в четверг вечером состоялась церемония открытия фестиваля в Городском саду. В мероприятии принял участие известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Как сообщили организаторы, в этом году «Зеленая волна» впервые проходит в формате фестиваля, предоставив площадки для творческих встреч, презентаций книг, выступлений поэтов и писателей.

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Отмечается, что фестиваль посетят более 100 гостей: популярные писатели, авторитетные критики, издатели, редакторы, журналисты, художники и культурологи.

В течение 4-х дней, с 3 по 6 августа, пройдут 57 мероприятий на разных площадках города: в Пассаже, Литературном музее, Терминале-42, 4Сity Галерея Invogue, Impact Hub Odessa.

Также в рамках книжного фестиваля состоятся презентации книг: «12 стульев», посвященная 90-летию со дня первого выхода романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, и «История Одессы в старинных открытках».

В Литературном музее наградят победителей Корнейчуковской премии и литературного конкурса «Море талантов», а также конкурса цифрового рисунка.