Азаров заподозрил, что телеканал ”Интер” работает на Румынию

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ критикует журналистов за необъективность.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве, в частности, Н.АЗАРОВ раскритиковал журналистов телеканала «Интер» за сюжет о судьбе канала «Дунай - Черное море».

«Выступают и рассказывают: вот какое безглуздое было правительство, которое строило, расширяло канал по Дунаю. Выступают: заилило ж канал, дамбы не достроили. Но где ж ваша объективность, шановни?», - спросил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что канал заилился потому, что с 2005 года правительство Юлии ТИМОШЕНКО прекратило финансирование достройки канала, в результате чего Украина, по его мнению, полностью лишилась транспортного потока, который теперь идет по румынской части Дуная.

«Так с кого надо спрашивать? Что мы весь свой транспортный поток отдали румынам, это правильно? Журналисты с «Интера»? Вы на кого работаете - на Румынию или на Украину? Я шучу, конечно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также раскритиковал прочитанное в Интернете сообщение о том, что «АЗАРОВ хочет 6 млрд. грн. закопать в дороги». «Ну, того журналиста, который вот это придумывал, ну неужели совесть не мучает? Так что, мы не будем дороги строить вообще? Давайте зададимся простым вопросом: причем здесь АЗАРОВ, причем здесь закопал?», - сказал первый вице-премьер.

«Да нам на дороги надо тратить не 6 млрд. в год, нам надо 60 млрд. в год. Тот, кто по нашим дорогам ездит, ну, у вас душа не болит за это?», - добавил он.

Н.АЗАРОВ также выразил удивление по поводу освещения в прессе состоявшегося 24 октября заседания Экономического комитета межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

«Уже одно это событие должно было настроить на позитивный лад, комментарии настроить. Даже если б оно закончилось просто обменом мнений, но оно закончилось не обменом мнений, а разработкой очень широкой программы действий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также считает, что нельзя выхватывать из контекста отдельные, может быть, неточные формулировки и придавать им политическое значение. «Когда на фоне такого серьезного, важного события выхватываются отдельные, может, не совсем точно высказанные формулировки и им придается какое-то политическое значение, что правительство Украины на переговорах все, что можно было, сдало, а нас заставляют еще оправдываться… Да не собираемся мы оправдываться», - заявил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ уже не в первый раз критикует журналистов. 26 сентября во время выступления перед студентами и преподавателями Национального медицинского университета им. А.Богомольца в Киеве Н.АЗАРОВ заявил, что большинство телеканалов, в том числе и государственный "Первый национальный", необъективно освещают деятельность правительства. "Придет время, мы спросим тех, кто такую информационную политику проводит, что это неправильно, что нужно абсолютно объективно информировать телезрителей и общественность о том, что делается", - сказал он. По мнению первого вице-премьера, негосударственные каналы допускают сознательное искажение при подаче информации, потому что являются "платными". Н.АЗАРОВ отметил, что практически не смотрит телевизор, как из-за нехватки времени, так и из-за отсутствия желания, потому что события, которые там освещены, выглядят практически противоположно тому, что есть в действительности.