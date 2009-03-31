Кипр хочет выдать России украинца, которого разыскивает Интерпол

Кипр готовится выдать России украинца, которого российское отделение Интерпола разыскивает по обвинению в мошенничестве.

Об этом сообщил РИА «Новости»представитель кипрской полиции.

Ранее местные СМИ сообщали, что задержанному вменяется в вину присвоение 24 млн. евро, однако представитель полиции не смог подтвердить эту информацию, отмечает информагенство.

"В воскресенье в аэропорту Ларнаки был арестован прибывший из Парижа гражданин Украины, у которого есть также паспорт США. При паспортном контроле выяснилось, что этот человек разыскивается российским отделением Интерпола", - сказал собеседник агентства.

"В настоящее время обстоятельств, препятствующих выдаче подозреваемого России, нет. Сама процедура должна состояться 27 апреля", - добавил представитель полиции. При этом он отметил, что не может назвать имя задержанного.

По словам представителя полиции, подозреваемый обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в хищении, в том числе в составе преступной группы, присвоении средств по подложным документам, мошенничестве, препятствии правосудию. "Все преступные эпизоды, по которым обвиняется задержанный, произошли в 2005-2008 годах", - уточнил представитель кипрской полиции. Он сказал, что суд постановил оставить задержанного под стражей до решения о его экстрадиции.