Боевики подтвердили задержание журналиста Асеева

Боевики "ЛДНР" во время видеоконференции минской гуманитарной подгруппы официально подтвердили содержание под стражей журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин. Об этом сообщила представитель Украины, народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"На сегодня, как уже информировала СБУ, мы требуем освободить из ОРДЛО 137 украинцев. Они подтверждают удержание только 71 (сегодня официально подтвердили содержание в тюрьме донецкого журналиста Станислава Асеева)", - написала она.

По словам Геращенко, во время встречи украинская сторона обратилась к российским представителям немедленно оказать содействие в освобождении журналиста.

Как сообщал УНИАН, Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. С тех пор не было достоверной информации о его судьбе и местонахождении.