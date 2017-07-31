В Запорожье родители пытались продать сына за $ 5 тысяч

В Запорожье правоохранители задержали семейную пару, которая пыталась продать сына. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ НП в Запорожской области Олег Золотоноша.

Он сообщил, что родители пытались продать своего двухлетнего сына за $ 5 тысяч.

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«Супружеская пара пыталась продать своего сына 2015 года рождения. Горе-родители оценили своего ребенка в 5 тыс. долл. Оба задержаны. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН ранее, прокуратура Запорожской области направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая по предварительному сговору со своим мужем продала своего новорожденного ребенка после выписки из роддома г. Запорожье.

"Указанные лица были задержаны правоохранителями в съемной квартире, сразу после совершения незаконной сделки в отношении ребенка и получения денежных средств в сумме 7000 долларов США", – сообщили правоохранители.