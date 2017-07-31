ГПУ не получила официального ответа от РФ об экстрадиции боевика "ДНР", зверски убившего школьника под Донецком

Генеральная прокуратура Украины не получила официального ответа от России о передаче бывшего командира батальона «ДНР» «Керчь» Вадима Погодина, которого обвиняют в пытках и убийстве украинского школьника Степана Чубенко на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генерального прокурора Евгения Енина.

«Генпрокуратура Украины не получила официального ответа из РФ относительно передачи украинским правоохранителям т.н. экс-руководителя батальона "Керчь" Погодина, который жестоко убил гражданина Украины Степана Чубенко на Донбассе и впоследствии был задержан на территории АРК. Украинские правоохранители будут продолжать прилагать все возможные усилия для привлечения Погодина к уголовной ответственности, даже если окажется, что ответом РФ на обращение украинской стороны стало освобождение убийцы из-под стражи ", - цитирует она Енина.

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Также в заметке говорится, что мать Чубенко уже выразила готовность делегировать правительству Украины право обращения в Европейский суд по правам человека для защиты его прав.

"Планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека). Убийцы и покрывающие их лица должны предстать перед судом», - заявил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины 21 июля обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой передать одного из главарей «ДНР» Погодина, который в 2014 году зверски убил общественного активиста, вратаря Краматорской молодежной команды футбольного клуба «Авангард» Чубенко.

16-летнего Чубенко пытали и расстреляли за проукраинскую позицию.

30 июля российский блогер Александр Тверской сообщил, что Погодина выпустили из следственного изолятора в аннексированном Крыму.