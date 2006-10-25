В 7 утра в Запорожье убили директора механического завода

Сегодня утром в Запорожье неизвестными был убит директор ОАО «Запорожский механический завод» Алексей Шиян.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины Запорожской области, преступление было совершено около 7 утра в Жовтневом районе города, где проживал А.Шиян.

«По предварительным данным, около 7 утра А.Шиян вышел из подъезда своего дома, расположенного по ул. Сталинграда, и получил несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным», - сообщил собеседник агентства.

На данный момент по факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Официально озвучить какие-либо версии данного преступления представители прокураты Запорожской области и областного УВД пока отказываются.