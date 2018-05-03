Сепаратистский рай: жизнь в замороженном конфликте

Добраться из Киева в столицу непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Тирасполь не составляет труда: поезд дальнего следования «Москва-Кишинев» отправляется с киевского ж/д вокзала в 06:17 утра; около десяти часов поездки, один пункт пропуска на границе – и, в районе пяти вечера, поезд прибывает к месту назначения, в страну, которой нет на большинстве официальных карт мира, Приднестровье.

Отметим, что украинский таможенный и пограничный контроль осуществляется на станции «Кучурган» одноименного населенного пункта в Одесской области. Состав поезда – небольшой, всего семь вагонов с 206 пассажирами, так что много времени для проверки не нужно – поезд стоит около получаса. Украинские таможенники быстро пробегают по вагону, абсолютно ничем не интересуясь, пограничники – оперативно сканируют паспорта. Печать о «выезде» из Украины не обязательна – ставят только тем пассажирам, кто сам попросит. Приднестровских пограничников или таможенников, в принципе, нет. Молдавских (по международному праву, Приднестровье является частью Молдовы), впрочем, тоже.

Тирасполь – крупнейший город Приднестровья, здесь проживает 129 тысяч человек. В первой тройке также город Бендеры (93 тысячи) и Рыбница (47 тысяч). Собственно, первое впечатление от прогулки по Тирасполю – типичный районный центр.

Здесь нет широких проспектов, пробок на дорогах или огромных торговых центров.

Но магазинов, супермаркетов, аптек, автозаправок, ресторанов и пиццерий хватает. Глядя по сторонам, постоянно наталкиваешься на рекламные вывески со знакомыми названиями: «Мафия», «Фуршет», «Золотой век», «Поехали с нами»…

Чаще других вывесок и наименований в ПМР встречается сеть супермаркетов и АЗС, принадлежащие холдингу «Шериф» – местному мафиозно-олигархическому клану. Ключевые фигуры – президент компании Виктор Гужан и гендиректор Дмитрий Огирчук – на контакт с прессой не выходят, интервью не дают. Именно «Шерифу» принадлежит весомая доля приднестровских частных компаний, местный футбольный клуб, телеканал. Холдинг обеспечивает половину бюджета республики. Он же монопольно контролирует не только почти все отрасли сепаратистской экономики, но и коммуникации в ПМР, владея компанией ЗАО «Интерднестроком» – основным в регионе оператором фиксированной и мобильной связи, а также приднестровским интернет-провайдером.

Витрина «русского мира»

Здание парламента и правительства Приднестровья в Тирасполе – место, где, похоже, навсегда забальзамировался труп СССР.

Перед зданием во весь рост возвышается «дедушка» Ленин, над главным входом – государственный герб «ПМР», – аналог герба бывшей Молдавской советской республики (колосья пшеницы, серп, молот, звезда). В кулуарах – пара одиноких диванчиков, кожа на которых давно потрескалась. Несвежие обои с разводами, старые серые люстры с недостающими звеньями... А зал заседаний местных депутатов похож на небольшую аудиторию-амфитеатр в каком-нибудь советском университете.

Кстати, о высшем образовании. По словам его ректора местного университета Степана Берилы, «на сегодняшний день продолжается работа над признанием дипломов», а пока, вместе с дипломом ВУЗа, выпускники получают российские сертификаты (документы, которыми приднестровские дипломы признаются министерством образования России).

Тирасполь – город очень чистый, и это сразу бросается в глаза. Мусора нет ни на обочинах, ни возле урн. А местные хвалебно отзываются о работе коммунальных служб и отмечают, что перед крупными праздниками принято проводить организованные субботники. Такой же чистотой, кстати, любят прихвастнуть самопровозглашенные «власти» Донецка. Правда, чистота довольно часто достигается не столько показательной работой коммунальных служб, сколько отсутствием людей (а, в случае с Донецком, еще и комендантским часом). А некому мусорить – не будет и мусора.

В республике действует своя валюта – приднестровский рубль, 1 гривна равна 0,57 п-рубля. Проезд в городской маршрутке стоит три рубля и пятьдесят копеек (6 гривен), в троллейбусе – в районе двух рублей (3,5 гривны). Килограмм куриного филе стоит 42 рубля (73 гривны), буханка хлеба 3-5 рублей (5-8 гривен), килограмм гречаной крупы – 15 рублей (26 гривен), молоко 12-17 рублей (21-29 гривен)… Ужин в ресторане средней ценовой категории с примерным меню: салат «Цезарь», паста и пиво Kozel – обойдется примерно в 140 рублей, то есть 245 гривен.

В культурном плане местные жители также не страдают от «голода». Артисты, преимущественно, российские, балуют их своими гастролями, в Тирасполе работает театр, в кинотеатрах в прокат выходят новые фильмы, купленные в Молдове или в России.

Кстати, отдыхать жители Приднестровья привыкли в Одессе или в Кишиневе. Кроме того, по словам директора местной туристической компании «РИО» Евгения Корчмаря, в отпуск летают в Турцию, Египет, Грецию. «Любят украинский Трускавец и Карпаты», - отмечает он.

К слову, коллаборанты из «ДНР» и «ЛНР» также почему-то предпочитают вкушать прелести безвиза с ЕС путешествиям в солнечный Сочи.

Впрочем, рассказывают, что в ПМР туристы тоже бывают. К примеру, директор исторически-мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Свидерский говорит, что около 20 тысяч человек в год приезжает, чтобы посмотреть Бендерскую крепость 1538 года, возведенную султаном Сулейманом Великолепным.

Это, даже несмотря на скромную цифру, больше напоминает рассказы российских пропагандистов о небывалом наплыве туристов в Крым. Тогда как веб-камеры на основных крымских пляжах говорят об обратном.

«Русская правда»

О событиях в Украине местные говорят максимально осторожно, обходя острые углы и стараясь не давать конкретных оценок. Но, нет-нет, в разговоре всплывает «у вас был переворот» - это о Майдане, или «я и не знал всего этого» - в ответ на рассказ об аннексии Крыма.

Любопытно, что черпать информацию из разных источников жителям Приднестровья ничего не мешает – имеется возможность смотреть как российские, так и молдавские, и украинские телеканалы, в непризнанном государстве нет проблем с доступом в Интернет. Но засилье российской пропаганды очень заметно. К примеру, 74-летняя пенсионерка, бывшая учительница Мария Кузьминична, хотя часто бывает у внучки в Виннице, России почему-то верит больше. По ее мнению, военный конфликт на Донбассе начался на языковой почве, потому что в Украине «хотели запретить русский язык».

Также «дипломатичен» и нынешний лидер ПМР Вадим Красносельский. Военные действия на Донбассе, аннексию Крыма он предсказуемо называет следствием «столкновения геополитических интересов супердержав на территории Украины». По его мнению, «русский мир» в Приднестровье - это «философия мирного сосуществования людей разных национальностей». «В Молдове общество до сих пор расколото: одни смотрят на Запад, другие — на Восток. А в Приднестровье общество смотрит в одном направлении — только в восточном», - говорит он.

Под «мнением народа» президент ПМР подразумевает непризнанный мировой общественностью референдум, который был проведен в Приднестровье в 2006 году. Тогда руководство ПМР заявило, что местные жители проголосовали «за независимость ПМР с последующим вхождением в состав России».

Любопытно, что в Госдуме РФ референдум ПМР признали легитимным, но… с тех пор ни о каком воссоединении Тирасполя с Москвой речь не идет. Отметим, что в этом смысле ситуация ПМР, конечно, отличается от «ДНР» и «ЛНР». Их «референдумы» в России никто так и не признал. А все экивоки и заявления о якобы «уважении итогов» - не более, чем пустышка.

К слову, если сейчас самопровозглашенные «вожди» на Донбассе, вопреки желанию Кремля любой ценой впихнуть разграбленные псевдореспублики назад в Украину, взялись искать новые пути «воссоединения» с Россией (подразумевается, что сепаратисты чувствуют себя исторически связанными с РФ, и всячески пытаются демонстрировать, что ощущают себя «частью Росссии»), то приднестровские чиновники в один голос твердят, что никакого влияния со стороны России на дела ПМР нет и в помине. Мол, Приднестровье – независимая многонациональная республика.

«Граждане» и «народ»

Несмотря на заявления о многонациональности, российское доминирование в социуме ПМР заметно невооруженным глазом. В конкретных вывесках и организациях типа общественной приемной главной российской партии - «Единой России», в том, что все говорят исключительно на русском языке, на радио звучат сугубо российские исполнители, на некоторых зданиях и в салонах автомобилей сложно не заметить триколор, а на троллейбусах – рекламу с надписью «в будущее вместе с Россией».

Жители ПМР не скрывают своего теплого отношения к РФ. В разговорах чаще всего приходится слышать следующее – «мы верим, что Россия нас не бросит», «мы благодарны России» и тому подобное.

Возвращаясь к «народу» Приднестровья и «многонациональности» ПМР, стоит отметить, что, по данным переписи населения 2015 года, в непризнанной республике проживает около 500 тысяч человек. Из них 80 тысяч – имеют гражданство Украины, 220 тысяч - гражданство России и около 200 тысяч – гражданство Молдовы. Где же граждане ПМР? Вероятно, там же, где и «граждане Новороссии», или, пардон, «Малороссии» - в фантазиях.

Это вовсе не означает, что у всех этих людей нет приднестровского паспорта. С высокой вероятностью – есть. И даже заполненный, согласно Конституции ПМР, на всех трех официальных языках республики – молдавском, украинском и русском. Ведь местные правила разрешают своим гражданам иметь неограниченное число паспортов. Даже старые советские паспорта – котируются.

Правда, пользоваться граждане ПМР, в том числе, высокопоставленные чиновники, все же предпочитают теми документами, которые чего-то стоят за пределами территории Приднестровья. К примеру, сотрудница государственной службы экологического контроля и охраны государственной среды ПМР Светлана Бурова рассказала, что у нее до сих пор сохранился советский паспорт, который в Приднестровье «юридически правомочен».

Однако второй паспорт этой гражданки – молдавский. Ведь что советский, что приднестровский – применимы только для внутреннего пользования в республике, а для выезда заграницу нужен международно признанный документ.

К слову, у главы ПМР Вадима Красносельского – паспорт гражданина Российской Федерации, полученный им еще в 1994 году.

Согласитесь, ситуация с «народом» и «гражданами» очень похожа на нашу на Донбассе, когда «народ Новороссии» (кто поумнее) почему-то до сих пор сохраняет паспорт с трезубцем. Ведь паспорт «ДНР» или «ЛНР», как оказалось, неприемлем даже для России. Вспомните, сколько возмущенных историй доводилось слышать в начале российской оккупации, когда коллаборанты пытались пересечь границу с выданными им террористической «администрацией» бумажками.

Но, справедливости ради, отметим, что существует и различие между жителями и «лидерами» псевдореспублик на Донбассе и Приднестровьем. Уже который год «ДНР» и «ЛНР» мечтают стать частью «русского мира», но «русский мир» пока не готов даже поделиться с ними российским гражданством и соответствующими этому паспортами с двуглавым орлом.

Еще одно свидетельство присутствия упомянутого «русскомира» в Приднестровье – российский военный контингент, «миротворцы», которые уже четверть века располагаются на территории непризнанной республики. На официальном уровне в ПМР подчеркивают, что, помимо российских, у них есть еще молдавские и приднестровские миротворцы плюс украинские военные наблюдатели. И все вместе они якобы занимают равное положение.

Вместе с тем, верится в это с трудом, поскольку, на просьбу отправиться к миротворцам и пообщаться с ними, ответ один: «это не в сфере компетенции руководства республики».

Отметим, что не так давно Конституционный суд Республики Молдова принял решение, согласно которому российское присутствие в ПМР, в том числе, в виде миротворцев, было признано незаконным. Однако руководство Приднестровья воспринимает это как угрозу. Причем, военную. По словам Красносельского, для вытеснения российского контингента из ПМР «можно прибегнуть к любому способу — вплоть до военного», а это, мол, провоцирует «новый виток конфликта между Приднестровьем и Молдовой».

Кому в ПМР жить хорошо

Еще одно ключевое различие – финансовое. Если в «ДНР» и «ЛНР» уже отчаялись когда-нибудь дождаться обещанных оккупантами и террористами российских зарплат и пенсий, то приднестровские пенсионеры, обладающие российским паспортом, очень уютно себя чувствуют – пенсии им платит Россия. Любопытно также, что она же ежемесячно доплачивает по 150 приднестровских рублей (267 гривен) всем пенсионерам Приднестровья вне зависимости от их гражданства (здесь отдельный привет хочется передать российским пенсионерам в самой РФ, из карманов которых, в том числе, эти средства в ПМР и направляются).

Конечно, частенько трансферы с этой доплатой на месяц-два задерживаются, но говорят об этом только некоторые местные чиновники. Сами пенсионеры об этом нюансе словно не помнят, отмечая, что «Украина и того не платит…». Причем, с какой целью им, в их «независимой» республике, что-то платит Россия, а также – почему им что-то должна платить Украина, эти люди как-то не задумываются…

73-летняя Полина Алексеевна из города Бендеры получает именно российскую пенсию (около 4 тысяч приднестровских рублей в месяц, или около 7 тысяч гривен). При этом, средняя пенсия в непризнанной республике – 1600 приднестровских рублей (2800 гривен). «За свет плачу 10 рублей, за отопление круглый год – 113 рублей, за газ мы не платим, у нас от России есть лимит – до 1000 кубометров бесплатного газа в частных домах», – рассказывает женщина.

«Мы еще от государства получаем несколько раз в год к праздникам пайки. Там сахар есть, крупы, сгущенка», – добавляет она.

Руководитель ПМР Вадим Красносельский тоже говорит о бесплатном газе для около 200 тысяч пенсионеров. «Откуда этот газ? Мы не берем российский газ и не раздаем его бесплатно. ПМР участвует в транзите газа через свою территорию в Европу. Естественно, Российская Федерация рассчитывается с нами газом за данный транзит. Мы дотируем граждан тем, что мы заработали. Это наше право», – объясняет он.

Но, опять же, правда в том, что бесплатный газ на самом деле вовсе не бесплатный. Дело в том, что за эти «газовые дотации» «Газпром» уже который год требует денег (более 6 млрд долларов) от Молдовы. Юридически все верно – и Приднестровье, и Молдова получают российский газ от компании «Молдовагаз». Но тут есть один нюанс – 50% этой компании принадлежит… «Газпрому». Но собирать деньги за голубое топливо с лояльных к России жителей ПМР российский же газовый монополист не спешит. А Молдова оплачивать долги Приднестровья не намерена.

Эта ситуация также очень перекликается с нашей. Буквально месяц назад в «Газпроме» в который раз подсчитывали, сколько газа и на какую сумму потребили фейковые «ДНР» и «ЛНР». По подсчетам российского монополиста, поддерживаемые Россией псевдореспублики сожгли российского же газа на сумму 1 миллиард 196 миллионов долларов с 2015 года. Однако повесить данный «долг» Кремль пытается на Украину.

Возвращаясь к оплате труда, отметим, что средняя зарплата гражданина Приднестровской молдавской республики составляет около 180 долларов (около 3 тысяч приднестровских рублей, чуть больше 5 тысяч гривен). Но проблема – в отсутствии работы. Многие приднестровцы трудятся в Молдове (на подконтрольной Кишиневу территории) или уезжают на заработки за рубеж, хотя бы в Украину. И, при возможности, оседают там вместе с семьями.

Некоторые из тех, кто остается в ПМР, не стесняясь рассказывают, что живут с контрабанды. Коньяк и сигареты возят, к примеру, в Одессу. «Что ж не возить, если продукт пользуется спросом», – рассказывает житель Тирасполя Олег.

Впрочем, официально местные власти отчитываются, что, к примеру, в легкой промышленности трудятся до 10 тысяч человек, на Молдавском металлургическом заводе трудоустроено 2 тысячи, а на винно-коньячном заводе KVINT в Тирасполе работает 1200 человек… Что в развитие сельского хозяйства ПМР средства (по словам Красносельского – «десятки миллионов евро») вкладывают даже иностранные (из России, Украины и Италии) инвесторы. Что непризнанная республика экспортирует свою продукцию (черные металлы, ткань, обувь, алкоголь) в 70 стран мира (умалчивая, впрочем, что происходит это под молдавскими торговыми марками). Но на практике все несколько иначе.

По словам жителя села Белочи Сергея, который работает на одном из заводов, в селе работы нет, да и на заводе перспектив не предвидится. «Родина родиной, но валить нужно…», - рассуждает он.

Ирина Шевченко