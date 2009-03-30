Россия не будет портить отношения с ЕС из-за какой-то декларации по ГТС

Россия не будет кардинально пересматривать отношения со странами Евросоюза и с компаниями-покупателями российского газа из-за подписания украинско-европейской декларации по газу, заявил в интервью телеканалу НТВ вице-премьер РФ Игорь Сечин, курирующий российский ТЭК.

Украина и Евросоюз подписали 23 марта в Брюсселе декларацию о модернизации украинской газотранспортной системы. Это вызвало недовольство Москвы, отложившей межправительственные консультации с Киевом.

"Я думаю, что до мер далеко. Представляется, что должен возобладать все-таки здравый смысл. Больше того, мы не видим причин для такого резкого, кардинального изменения конструкции сотрудничества. Напомню, что в российском ТЭКе активно работают и присутствуют крупнейшие европейские компании... Точно так же российские компании являются частью глобального рынка", - сказал Сечин, отвечая на вопрос о том, может ли Россия пересмотреть отношения со странами и предприятиями ЕС в качестве ответной меры.

По словам вице-премьера, российские власти будут "показывать свою состоятельность и нормальным образом работать", проводить консультации с потребителями.

"Мне кажется, здесь (в декларации) очень много субъективного. И представляется маловероятным развитие пути как раз по тому алгоритму, который обозначен в этой декларации. Здесь основательных проработок, профессиональных проработок не просматривается", - цитирует РИА “Новости”.

"Надо еще посмотреть, кто из Евросоюза поддерживает сделанные заявления. Тем более, что по нашим сведениям и в работе с нашими партнерами, в том числе и в Еврокомиссии, документ готовился очень кулуарно", - добавил он.

Вице-премьер также считает, что украинско-европейская декларация по развитию газотранспортной системы (ГТС) не станет основой для серьезных проектов и, возможно, даже не будет выполняться в полном объеме.

Он процитировал декларацию, согласно которой Украина является стратегическим партнером ЕС в газовой сфере и обязуется уделять приоритетное внимание инвестициям в ГТС в целях удовлетворения растущего спроса на газ.

"Мы тоже приветствуем готовность Украины уделять приоритетное внимание, но я просто напомню без обиды для коллег: на территории Украины добывается в настоящее время 17 миллиардов кубов в год, а по газотранспортной системе, проходящей через территорию Украины, в прошлом году Российская Федерация поставила, российская компания "Газпром" поставила 113,7 миллиарда кубов, а в целом 158 миллиардов кубов", - сказал Сечин.

По его словам, непонятно и намерение Киева увеличить мощность ГТС на 60 миллиардов кубометров в год.

"Откуда эти миллиарды возьмутся? Кто их поставит? По какой цене? Есть ли готовность к поставке таких дополнительных объемов у кого-нибудь?" - отметил вице-премьер.