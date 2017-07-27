В Одессе на взятке в $1,5 тысячи задержан сотрудник управления Укртрансбезопасности

В Одессе задержан сотрудник управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в Одесской области при получении взятки в размере 1,5 тыс. долларов от агента судна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 26 июля сотрудники прокуратуры совместно с оперативными работниками Управления СБ Украины в области разоблачили при получении взятки главного специалиста структурного подразделения управления Укртрансбезопасности в Одесской области.

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Установлено, что служащий требовал и получил 1,5 тыс. долл. неправомерной выгоды от агента судна за незадержание плавсредства и составление протокола осмотра без указания его фактического технического состояния. "Злоумышленник задержан. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе.

Расследование ведет следственное управления регионального главка Нацполиции. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Как сообщал УНИНАН, в Житомире погорел на взятке заместитель начальника исправительной колонии. За вознаграждение майор внутренней службы гарантировал условно-досрочное освобождение осужденных. Размер взятки зависел от серьезности совершенного преступления.