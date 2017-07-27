С митрополитом Онуфрием на Владимирской горке молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин (фото)

На Владимирской горке в Киеве начался молебен, который возглавляет глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. В мероприятии принимают участие депутаты от "Оппозиционного блока", передает "Цензор.НЕТ".

Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.

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Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.

Как сообщал УНИАН, в парке на Владимирской горке, где проходит молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси, уже собралось около 6 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.