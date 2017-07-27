В Киеве на Владимирской горке уже собралось около 6 тысяч верующих (фото)

В парке на Владимирской горке, где состоится молебен по случаю Дня крещения Киевской Руси, уже собралось около 6 тысяч верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте такжеУчастники АТО возглавят в этом году крестный ходКак сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, центр столицы под усиленным контролем правоохранителей.

Полиция обращается к участникам мероприятия соблюдать требования действующего законодательства, не поддаваться на провокации и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по охране порядка.

Также в полиции напомнили, что в центре Киева с 11:00 до 16:30 ограничено движение транспорта на улице Трехсвятительской (на участке от Михайловской до Европейской площади); Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади); Парковой дороге (от Алеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского); от улицы М.Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади); ул.Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади). Движение по ул. Крещатик от ул. Михайловской в направлении Бессарабской площади открыто.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, в Киеве по случаю Дня крещения Киевской Руси на Владимирской горке состоится молебен, который возглавит глава УПЦ МП Онуфрий. Затем начнется крестный ход от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

В охране общественного порядка во время мероприятий задействовано 3,5 тыс. правоохранителей.