Суд разрешил заочно расследовать дело экс-замминистра промполитики Кучера и его сыновей

Генеральная прокуратура получила судебные разрешения на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра промышленной политики Украины - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, Кучер и двое его сыновей подозреваются в завладении в 2010 году путем злоупотребления служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах в сумме 1,5 долл. США (по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

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Как отмечается, в связи с неустановленным местонахождением всех трех подозреваемых еще в 2013 году объявили в розыск.

22 июня 2017 г. Печерский райсуд Киева дал разрешение на осуществление процедуры заочного досудебного расследования в отношении Кучера и одного из его сыновей, а 20 июля - в отношении еще одного подозреваемого, его второго сына, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Сейчас, согласно законодательству, повестки о вызове подозреваемых направляются по последнему известному месту жительства или пребывания, публикуются в «Урядовому кур’єрі» и на сайте ГПУ.

«С момента опубликования повестки о вызове в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения подозреваемый считается надлежащим образом ознакомленным с ее содержанием», - отметили в ГПУ.