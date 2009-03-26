Большинство украинцев за отделение церковной жизни от политики (опрос)

71% население Украины считает, что церковная жизнь должна быть отделена от политической.

Таким являются результаты исследования “Место религии в жизни украинского общества”, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН. Опрос проведен Киевским международным институтом социологии совместно с Институтом политики и Центром “Социальные индикаторы” по программе Международного социального исследования (ISSP).

“Большинство граждан Украины не одобряют активной светской деятельности религиозных деятелей вне непосредственных духовных обязанностей. В частности, 54% опрошенных полностью и 24% скорее согласились с утверждением, что религиозные лидеры должны воздерживаться от попыток влияния на голосование мирян во время выборов”, - прокомментировал результаты опроса научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Максим ПАРАЩЕВИН.

При этом эксперт отметил, что религиозные организации воспринимаются населению преимущественно как духовные, моральные авторитеты. “И, несмотря на то, что большинство опрошенных (65%) доверяют церкви, такое же большинство – 71% считают, что религиозные лидеры должны воздерживаться от попыток влияния на деятельность власти”, - заметил социолог, констатируя, что большинство украинцев выступают за отделение религиозной жизни от политики.