Прибывшие в Одессу корабли НАТО проведут совместные тренировки с украинскими военно-морскими силами (фоторепортаж)

Прибывшие сегодня в Одессу корабли постоянной военно-морской группы НАТО проведут совместные тренировки с Военно-морскими силами ВС Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ВМС ВСУ, командующий Военно-морских сил ВС Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко встретился с командиром похода, коммодором Джеймсом Морли и командирами кораблей постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2), ошвартовавшихся у одного из причалов Одесского морского порта.

Читайте такжеВ Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТОВо время встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО, флотами стран-партнеров с точки зрения укрепления безопасности на море и в регионе.

Программа пребывания кораблей предусматривает, в частности, совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля, досмотровых операций. Планируется, что по завершению визита корабли группы НАТО №2 проведут в Черном море совместно с ВМС ВС Украины тренировки типа PASSEX.

25 июля с 14.00 до 17.00 корабли группы будут открыты для посещения всех желающих.

На пресс-конференции Морли сообщил журналистам, что возглавляемая им группа НАТО представлена различными странами - Турцией, Румынией, Германией, рядом греческих судов.

«Первая наша задача – поддерживать боевую готовность и вовремя реагировать на любые военные или гуманитарные кризисы. Очень трудно представить, какие события могут произойти, что может нести угрозу, но, тем не менее, наша группа будет первой, кто отреагирует по первому вызову», - подчеркнул коммодор.

По его словам, в числе задач, выполняемых этой группой НАТО, - работа с местными властями по поводу сдерживания потока незаконной миграции с целью недопущения гибели людей. Морли уточнил, что «это особенно важно», потому что организаторы незаконных трафиков убеждают эмигрантам в том, что в Европу можно легко добраться морем, что не соответствует действительности.

«Черное и Средиземное море по своей сути также опасны при переходе, как Тихий или Атлантический океаны. Поэтому часто бывает, что люди, в том числе, дети погибают – платят за эту идею (якобы безопасности – УНИАН) своей жизнью», - сказал Морли.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессу прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) - эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim.

Визит продлится до 27 июля.