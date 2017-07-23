"Знаю о матери, у которой сын погиб на востоке Украины" - мать российского военного Агеева (видео)

Женщина признала, что ее сын служил в российских вооруженных силах по контракту и подчеркнула, что российское командование ни разу не проявило интерес к его судьбе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Она уверяет, что не знала, что ее сын едет воевать на Донбасс. Агеева также рассказала, что знает о матери, у которой сын погиб на востоке Украины.

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«Я знаю, что у нас в районном центре есть мать, у которой сын погиб», – рассказала Светлана Агеева на видео, обнародованном 22 июля СБУ.

На вопрос, общалась ли она с родственниками других россиян, которые, возможно, служат на территории Украины (на Донбассе), Агеева отметила: "Нет".

"Не общалась с командиром его части, никто не звонил. Я бы была рада пообщаться, но никто не звонил", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня мать задержанного российского военного Агеева встретилась с сыном.