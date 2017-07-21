Во Львове организовали живую библиотеку

При поддержке ЕС в Львове организовали Живую Библиотеку, которая проведет встречу с читателями в эти выходные. Среди "книг", в частности, будут гости из Харькова. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

23 июля в 13:00 необычное мероприятие ждет львовян и гостей Львова. В Сенсотеци, что на улице Уласа Самчука, 22 (Стрыйский парк) состоится Живая Библиотека, где в роли книг выступят люди.

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Некоторые люди своими историями могут захватить даже больше, чем самый популярный бестселлер. Это и есть принцип Живой Библиотеки - лицо рассказывает о своей жизни читатель, а тот, в свою очередь, может задать любой вопрос. Но цель Живой Библиотеки - не развлекать читателя, а ломать стереотипы. Именно поэтому книгами будут люди из разных социальных групп, подвергающихся предвзятого отношения со стороны общества. Ломать стереотипы о себе будут веганы, незрячие люди, путешественники, волонтеры, геи, внутренне перемещенные лица, люди, которые побороли наркозависимость, люди без определенного гендера и другие. Изюминкой мероприятия является то, что приедут также книги из Харькова, поэтому особое внимание будет уделено стереотипам в отношении жителей Восточной Украины.

Общение будет происходить с глазу на глаз в течение 15 минут под открытым небом в парке, напротив Сенсотекы, так что читатель и книга смогут пообщаться на наиболее щекотливые темы, обходя любые табу. Стать читателями приглашаем всех желающих, для этого достаточно прийти в Сенсотеку в период с 13:00 до 17:00 и выбрать из каталога те книги, с которыми вы бы хотели пообщаться.