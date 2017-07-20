Две новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут в свет в октябре

Этой осенью выйдут две новые книги о мире волшебника Гарри Поттера, сообщает The Hollywood Reporter. Британское издательство Bloomsbury приурочит выпуск книг к выставке в честь 20-летия выхода книги «Гарри Поттер и философский камень», опубликованной Джоан Роулинг в 1997 году. Выставка «История магии» откроется в Британской библиотеке в октябре и продлится до февраля 2018 года.

Читайте также"Гарри Поттеру" исполняется 20 лет: как история о мальчике-волшебнике завоевала мир (фоторепортаж)Первая из книг «Гарри Поттер: История магии - книга выставки» будет посвящена истории школы волшебства Хогвартс и предметам, которые в ней изучают. В книге «Гарри Поттер: Путешествие сквозь историю магии» будет рассказываться о древнем колдовстве, алхимии и единорогах. Кроме этого поклонники поттерианы смогут приобрести иллюстрированную версию книги «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В прошлом году была опубликована восьмая книга о Гарри Поттере, получившая название «Гарри Поттер и проклятое дитя». С июня 1997 года по 2007-й Джоан Роулинг написала семь книг о юном волшебнике, которые впоследствии были изданы на 77 языках, войдя в список мировых бестселлеров.