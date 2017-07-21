Боевики "ЛНР" из ФСБ грабят граждан под видом обысков - разведка

Боевики "ЛНР" из российской ФСБ под видом обысков безосновательно арестовывают местных жителей и грабят их.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

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Отмечается, что за последние две недели на временно оккупированной территории Луганской области во время так называемых "профилактических мероприятий, направленных на противодействие терроризму", отмечаются многочисленные случаи нарушения прав и свобод граждан.

В частности, под видом обысков помещений местных жителей, которые проводятся сотрудниками так называемых "правоохранительных органов «ЛНР» во взаимодействии с представителями ФСБ РФ осуществляются безосновательные аресты граждан и откровенные грабежи путем изъятия "вещественных доказательств" - валютных денежных сбережений, ювелирных изделий и документов на право собственности.