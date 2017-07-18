"Хочу найти работу": Седюк в суде пообещал больше не устраивать скандалы и извинился перед Джамалой

В Днепровском райсуде столице 17 июля началось заседание по делу Виталия Седюка, который обнажил свои ягодицы во время выступления Джамалы на главной сцене Евровидения-2017.

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Пранкера обвиняют в хулиганстве из-за того, что в финале Евровидения-2017 во время выступления Джамалы выбежал на сцену с флагом Австралии на плечах и обнажил ягодицы. Прокурор просил наказание в виде общественных работ. Седюк с квалификацией преступления соглашается, однако о своем поступке - не жалеет.

"Я шел на это сознательно. И не жалею о том, что я сделал. Но очень хорошо понимаю последствия своего поступка", - заявил пранкер в суде.

Среди предоставленных судье вещественных доказательств был австралийский флаг, видеоматериалы инцидента на "Евровидении-2017". Также среди перечисленного были названы справки от нарколога.

Пранкер публично попросил прощения у Джамалы, несмотря на то, что звезда отмечала – на пранкера она не обижается, а претензии есть только к охране и организаторам.

"Если есть люди, которых обидел мой поступок – хотелось бы извиниться, что мог обидеть чьи-то чувства. И лично перед Джамалой. Хотя она и говорила, что не имеет претензий, но я испортил момент презентации песни. Хотя считаю, что это могло и положительно отразиться на раскрутке песни", – резюмировал Седюк.

Седюк заверил, что больше не намерен осуществлять скандальные пранки.

"Делать такого больше не буду. Мне 28, я хочу найти работу. Мне же за пранки не платят", – добавил он.