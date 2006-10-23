Ющенко поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил мусульманам Украины с праздником Ураза-Байрам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в поздравлении В.ЮЩЕНКО отметил, что «благодаря разносторонней деятельности общественных, культурно-просветительских и религиозных организаций мусульманская община Украины переживает сегодня период духовного подъема и является полноправным участником общественной жизни».

Президент выразил уверенность, что мусульмане Украины и в дальнейшем будут содействовать развитию лучших традиций и самобытных обычаев, укреплению межэтнического согласия и межконфессионального мира в нашем государстве.

Как сообщалось, праздником Ураза-Байрам завершается священный месяц Рамадан. Ураза-Байрам празднуется в течение трех дней и знаменует завершение великого поста Рамадан.