Дело пранкера Седюка: суд приступил к рассмотрению "пятой точки" Евровидения по существу

Пранкер Виталий Седюк в Днипровском райсуде столицы сегодня должен услышать свой приговор. Дело пранкера рассматривают по существу. Его обвиняют в хулиганстве.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте такжеДжамала впервые прокомментировала обнаженные ягодицы Седюка на Евровидении-2017 (видео)

Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины.

Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.

Как известно, во время финала песенного конкурса Евровидение в Киеве пранкер выскочил на сцену, где пела Джамала, и в прямом эфире показал миллионам зрителей голые ягодицы. Седюк впоследствии заявил, что штаны снимал ради эпатажа.