Движение по улице Владимирской в Киеве ограничили
14:07, 23 октября 2006Общество
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Идет замена инженерных сетей
В Киеве с 20 октября по 16 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Владимирской до переулка Десятинного.
Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской государственной администрации, текст которого размещен на официальном сайте городской власти.
Ограничение движения транспортных средств связано с заменой внешних инженерных сетей с частичным разрытием проезжей части на ул. Владимирской.
Согласно документу, работы будет выполнять ООО “Термосантехсервис”, которое осуществляет капитальный ремонт и реконструкцию дома №4 на Владимирской.
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