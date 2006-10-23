Движение по улице Владимирской в Киеве ограничили

В Киеве с 20 октября по 16 декабря будет ограничено движение транспорта по улице Владимирской до переулка Десятинного.

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской государственной администрации, текст которого размещен на официальном сайте городской власти.

Ограничение движения транспортных средств связано с заменой внешних инженерных сетей с частичным разрытием проезжей части на ул. Владимирской.

Согласно документу, работы будет выполнять ООО “Термосантехсервис”, которое осуществляет капитальный ремонт и реконструкцию дома №4 на Владимирской.