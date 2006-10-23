ГПУ назначила дополнительную экспертизу переговоров экипажа Ту-154

Генеральная прокуратура Украины назначила дополнительную фоноскопическую экспертизу записей переговоров экипажа российского самолета Ту-154, который потерпел катастрофу в Донецкой области 22 августа этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации сотрудников пресс-службы, на сегодняшний день еще нет выводов совместной украинско-российской летной комиссии относительно причин авиакатастрофы.

Кроме того, еще не завершена судебно-медицинская молекулярно-генетическая экспертиза 8 тел погибших на борту самолета. Впрочем, в течение 10 дней эксперты лаборатории из Ростова-на-Дону обещают ее завершить.

После этого российской стороне будет направлено письмо о завершении расследования этой авиакатастрофы украинской стороной, отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, российский самолет Ту-154 авиакомпании Пулковские авиалинии, выполнявший рейс по маршруту Анапа-Санкт-Петербург, 22 августа разбился возле населенного пункта Сухая Балка, в 45 километрах от Донецка. Все 170 человек, в частности 45 детей, которые находились на борту, погибли. Среди версий причин катастрофы основными называются сложные погодные условия.