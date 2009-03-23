Доллар на межбанке упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,2150/8,3750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2440/0,2510, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2500/11,4835. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,3702/04 (пятница - 1,3692/94).

В пятницу Национальный банк Украины продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,8000, евро – 10,6600.