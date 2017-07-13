На Днепропетровщине откроют крупнейший скейт-парк в стране

В настоящее время в Каменском идут работы по созданию экстрим-парка. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник председателя Днепропетровской областной организации Юрий Голик.

Читайте такжеВ Житомире начали социальный проект для молодежи: отныне в гидропарке можно заниматься серфингом«В реконструируемом нами огромном парке Каменского (бывший Днепродзержинск), по проекту федерации экстремальных видов спорта Украины, идет монтаж самого крупного скейт парка в Украине. ‬До этого самый крупный скейт парк в стране был построен в Харькове. ‬Теперь крупнейший будет в Днепропетровской области», - написал Юрий Голик.‬