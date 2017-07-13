На Днепропетровщине откроют крупнейший скейт-парк в стране
15:40, 13 июля 2017Общество
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Он будет самым большим, и по масштабам обойдет харьковский скейт-парк.
В настоящее время идет монтаж будущего экстрим-парка \ dv-gazeta.info
В настоящее время в Каменском идут работы по созданию экстрим-парка. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник председателя Днепропетровской областной организации Юрий Голик.
Читайте такжеВ Житомире начали социальный проект для молодежи: отныне в гидропарке можно заниматься серфингом«В реконструируемом нами огромном парке Каменского (бывший Днепродзержинск), по проекту федерации экстремальных видов спорта Украины, идет монтаж самого крупного скейт парка в Украине. До этого самый крупный скейт парк в стране был построен в Харькове. Теперь крупнейший будет в Днепропетровской области», - написал Юрий Голик.
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