Вступительная кампания в Украине: сайт для онлайн подачи документов завис из-за перегруженности (видео)

Сегодня в Украине абитуриенты должны начать подавать свои заявления на вступление в ВУЗы онлайн. Однако, зайти в личный электронный кабинет пока невозможно, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что система перегружена. И с 9.00 до 12.00 подать заявку было невозможно.

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Университеты дают две недели абитуриентам для подачи заявок – до 26 июля.

Как сообщал УНИАН ранее, вирус-вымогатель Petya.A, который атаковал Украину 27 июня, повлиял на начало вступительной кампании, а именно на работу Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО). Об этом сообщает Министерство образования и науки на своей странице в Facebook. В частности, отмечается, что в связи с массовой кибератакой, из соображений безопасности были введены временные ограничения в работе БАЗЫ через профилактику системы, в том числе в функционировании Личного электронного кабинета абитуриента.