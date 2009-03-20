Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках сегодня составил 8,27/8,48 грн./долл.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 1,8%, по сравнению с 19 марта, и составил 11,07 грн., продажи – остался почти без изменений – 11,60 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился, по сравнению с 19 марта, и составил 0,2230/0,2596 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,28 грн./долл. (курс незначительно изменился по сравнению с 19 марта), продают – по 8,45 грн./долл. (курс понизился на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 11,12 грн. (курс повысился на 1,7% по сравнению с 19 марта), продают – по 11,58 грн. (курс не изменился).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2207 грн. (дешевле на 1,5% по сравнению с 19 марта), продают – по 0,2665 грн. (курс незначительно повысился).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,20/8,65 грн., евро – 11,00/11,90 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,45 грн., евро – 10,90/11,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,25/8,45 грн., евро – 11,50/11,55 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 20 марта, составляет 7,70, к евро – 10,52667, к российскому рублю – 0,22766.