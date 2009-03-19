Саперы обезвредили 528 боеприпасов из Инкерманских штолен

В Балаклавском районе Севастополя, на спецполигоне вблизи поселка Хмельницкое, пиротехническая группа МЧС уничтожила 528 взрывоопасных предметов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 80 артиллерийских снарядов калибра 102 мм, 48 взрывателей и 400 патронов были изъяты из Инкерманских штолен во время выполнения мероприятий по реализации «Программы уничтожения взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны в районе городов Севастополя и Керчи».