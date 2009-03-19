США пережили рекордный всплеск рождаемости, пишет Лента.русо ссылкой на The New York Times. Согласно предварительным данным Национального центра медицинской статистики, в 2007 году в стране на свет появились примерно 4317 тысяч младенцев, что превышает уровень, достигнутый на пике "бэби-бума" в 1957 году.

В отличие от послевоенного бума рождаемости, когда женщин в стране было гораздо меньше, но они рожали по три-четыре ребенка, новый всплеск во многом отражает общий рост числа женщин репродуктивного возраста. Рост рождаемости наблюдается среди женщин разных возрастов, включая тех, кому за 30 и 40 лет. Кроме того, установлен рекорд рождаемости среди незамужних женщин.

Специалисты отмечают тревожную тенденцию к увеличению деторождения среди девушек-подростков. Если за период с 1991 по 2005 год этот показатель неуклонно снижался и уменьшился на треть, то в два последующих года снова наблюдался рост. "14 лет снижения подросткового деторождения были большим успехом государственного здравоохранения. Теперь, вероятно, этот успех сходит на нет", - заявила Сара Браун (Sarah S. Brown), директор Национальной кампании по предотвращению подростковой и внеплановой беременности.