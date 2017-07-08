МОЗ назвало виновников закупки некачественных лекарств для онкобольных детей в "Охматдет"

Закупки медикаментов для онкобольных детей в столичной детской специализированной больнице «Охматдет» (охрана материнства и детства) проходили исключительно в четком взаимодействии с профильными рабочими группами Министерства здравоохранения Украины, были соответствующим образом проинформированы и согласовывали все предложения в процессе закупок.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook, в частности, был согласован перечень лекарственных средств, производителей, сроки годности и графики поставки.

«Исключительно после получения официального согласования со стороны рабочей группы министерства заключались сделки с Crown Agents in UA и начинался процесс поставки», - отмечают в ведомстве.

В министерстве отметили, что в поставке препаратов детской онкологии с коротким сроком годности и бесполезном расходовании государственных средств на ненужные медикаменты нынешнюю команду Минздрава и компанию Crown Agents in UA обвиняют экс-главный внештатный детский гематолог Светлана Донская и руководитель отделения трансплантации костного мозга Охматдета Олег Рыжак.

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«Донская и Рыжак являются опытными экспертами в области онкологии и членами рабочих групп, формирующих номенклатуру и государственный заказ на препараты для онкологических больных. При формировании объема закупок за средства в 2015 году они лично поставили подписи под документами с объемом поставок для Охматдета. Есть сканы бумаг с их подписями, которые подтверждают, что 50% от заказанного количества препаратов Сандимун и Орунгал будет поставлено в больницу с ограниченным сроком годности (менее года) и остальные 50% с обычным сроком годности. То, что теперь на складе Охматдет остаются непригодные к использованию препараты - ответственность исключительно рабочей группы, которая согласовывала поставки с закупочной компанией», - отмечают в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что из года в год областные больницы и Охматдет заказывают избыточные количества медикаментов, которые не успевают использовать в течение их срока действия и в дальнейшем списывают.

«Например, в 2015 году для онкобольных детей было заказано 3673 ампулы противогрибкового препарата Ноксафил. Из них 656 ампул не успели использовать, поскольку у них истек срок годности, а в больницах до сих пор остаются пригодные остатки препарата в количестве около 250 единиц. При этом в 2016 году его заказали в количестве 2129 единиц, утверждая, что годовая 100% потребность больных - 4838 единиц», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что около недели назад Генпрокуратура начала проверять информацию о закупке якобы некачественных лекарств для онкобольных детей в больнице «Охматдет».