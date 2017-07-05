Буковинские депутаты призвали парламент упростить ввоз в Украину подержанных автомобилей

Депутаты Черновицкого областного совета приняли обращение к Верховной Раде Украины относительно формирования цивилизованного рынка б/у автомобилей, подготовленное депутатами из фракции УКРОП.

«Учитывая социальную важность вопроса, мы, депутаты Черновицкого областного совета, обращаемся к народным депутатам Украины, руководству Верховной Рады с просьбой поддержать законопроекты «О внесении изменений в Закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» относительно формирования цивилизованного рынка автомобилей, бывших в употреблении (№ 5561) и «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины по формированию цивилизованного рынка б/у автомобилей» (№ 5562)», – говорится в документе.

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«Мы продолжаем добиваться того, чтобы общественность наконец услышали. Ведь создание цивилизованного рынка подержанных автомобилей имеет важное социальное значение. Украинцы должны иметь право на доступные машины. К тому же на решение этого вопроса не нужно тратить годы», – отметил депутат облсовета от УКРОПа Виталий Ткачук.

Напомним, законопроекты № 5561 и № 5562 инициировали народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП», активисты ОО «Завтра» и сообщества «Свободные люди имеют авто». В них предлагается продлить период действия пониженных ставок акцизного сбора на ввоз подержанных транспортных средств до 31 декабря 2020 года и отменить ограничения на соответствие импортируемых автомобилей экологическим стандартам, заменив их техосмотром.