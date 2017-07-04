В Житомирской ОГА сегодня работает "горячая линия" департамента труда и соцзащиты

В Житомирской облгосадминистрации сегодня будет действовать «горячая линия» департамента труда и социальной защиты населения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, граждане, которых интересуют вопросы соблюдения законодательства по вопросам труда и занятости населения Житомирской области, для получения соответствующих разъяснений могут позвонить на «горячую линию», которая будет работать сегодня, 4 июля, с 10.00 до 11.30.

Отвечает на вопрос заместитель начальника управления труда, занятости населения и социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы – начальник отдела социально-трудовых отношений, занятости населения и политики оплаты труда департамента Татьяна Цильора. Телефон прямой «горячей линии»: (0412) 47-47-19.