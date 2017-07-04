Способствовали оккупации: прокуратура собрала доказательства по 5 крымским депутатам-предателям

Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении пяти бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года эти депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.

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В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым».

"Прокуратурой в суд направлено уже 47 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым", - отметили в Генпрокуратуре.