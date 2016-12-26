Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух крымских дезертиров-предателей

Военная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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«Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 20 ноября сотрудники СБУ, выполняя поручение военной прокуратуры, в полном соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства задержали предателей на территории Украины.

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины задержанным вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Теперь их дальнейшую судьбу будет решать суд, подчеркнули в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова, которые перешли служить в российскую армию, был задержан в ноябре украинскими правоохранителями на административной границе с оккупированным Крымом.

По данным СБУ, бывшие украинские военнослужащие приехали на КПВВ «Чонгар», чтобы за деньги получить дипломы об окончании высших учебных заведений.