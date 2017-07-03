Российской группе после выступления на киевском фестивале Atlas Weekend запретили въезд в Украину на 3 года

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину еще одной российской группе - Anacondaz.

Читайте такжеDepeche Mode в Киеве: музыкантам понадобятся черные чашки, серебряные ложки и 12 холодильников

Это произошло уже после выступления музыкантов на музыкальном фестивале в Киеве Atlas Weekend, сообщил "Громадському" спикер Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Отмечается, что на основании дополнительной информации, полученной пограничниками во время проведенных с участниками группы собеседованиями, во время их выезда за пределы Украины, было принято решение о запрете им въезда на следующие три года.

Ранее сообщалось, что российская группа Anacondaz, участники которого посещали аннексирован Крым, выступили на фестивале Atlas Weekend в Киеве в воскресенье, 2 июля.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, российского музыканта Найка Борзова не пустили на выступление в Украину. Также не пустили российского музыканта Дельфина. В общем семерым российским исполнителям отказали во въезде в Украину в течение последних двух дней.