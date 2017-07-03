Украинка, которая входит в пятерку старейших женщин планеты, отпраздновала 117-летие

Христине Нагорной, старейшей женщине Украины, которая проживает в селе Жадово Семеновского района Черниговщины, исполнилось 117 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Семеновской райгосадминистрации Сергей Деденко.

"Вчера с сельским головой Жадово Сергеем Помазком поздравили из 117-летием старейшую женщину Украины Христинию Аврамовну Нагорную. Пожелали ей здоровья и долгих лет", - написал он в посте с соответствующими фотографиями.

По информации местного издания Siver.com.ua, которое ссылается на слова самой долгожительницы, родилась она 1 июля 1900 года на покосе. Мать Христины умерла, когда девочке было 5 лет, выросла она с отцом и мачехой. В школу Христину не отдавали, поэтому она так и осталась неграмотной.

Всю жизнь Нагорная живет в Жадово, более 30 лет проработала в колхозе возле птицы и скота.

В марте нынешнего года 116-летнюю Христину Нагорную занесли в Национальную книгу рекордов, как самую старую женщину в Украине. В то же время она входит в пятерку старейших женщин планеты. Кроме нее, в нем итальянка Эмма Морено (117 лет), жительница Ямайки Вайолет Браун (117), японка Наби Таджима (116) и японка Тие Мийако (115).