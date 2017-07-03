На Харьковщине в ноутбуке задержанного боевика нашли видео расстрела украинских военных

В Харьковской области пограничники задержали мужчину с украинским паспортом и паспортом РФ, который, вероятно, причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований террористов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, сегодня, 3 июля, ночью пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка» обнаружили гражданина, у которого было два паспорта - гражданина Украины и гражданина России. Сообщается, что мужчина, скорее всего, причастен к российским бандформированиям.

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По сведениям ГПСУ, во время прохождения пограничного контроля мужчина предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. Однако при этом поведение 59-летнего мужчины было заметно нервным. Поэтому в дальнейшем погранично-таможенная группа, проводившая досмотр, проверила его сумку с вещами, среди которых обнаружила еще и внутренний паспорт гражданина РФ, а также фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей был обнаружен ноутбук с видео, на котором зафиксирован расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым передали подозреваемого.

В СБУ и Нацполиции направлено сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258 УК (создание террористической группы, организации) и ст.338 УК (надругательство над государственной символикой). Фильтрационные мероприятия продолжаются.