В Донецкой области СБУ задержала информатора боевиков

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины СБУ задержали информатора террористов во время пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали жителя Горловки на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВблизи Авдеевки задержали еще одного корректировщика огня боевиков (видео)

Злоумышленник входил в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований и передавал боевикам данные о местах размещения личного состава и техники ВСУ в районе проведения антитеррористической операции.

Как установили сотрудники СБУ, информацию сообщник террористов получал во время периодических поездок на подконтрольную Украине территорию для решения вопросов по возобновлению выдачи пенсии его родителю. Проводятся следственные действия.