Общине Харькова вернули землю, арендатор которой не построил развлекательный центр

В Харькове прокуратура добилась возвращения общине земельного участка в центре города стоимостью почти 141,5 млн грн.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, Харьковская местная прокуратура №4 обеспечила реальное исполнение решения Хозяйственного суда области о расторжении договора аренды земли площадью более 8 га на Московском проспекте и возвращении ее территориальной общине Харькова.

По его сведениям, в 2005 году Харьковский городской совет передал в аренду одному из обществ земельный участок недалеко от центра города для строительства развлекательного центра.

Однако строительные работы на данном участке так и не начались. Более того, последние четыре года ООО не платило арендную плату за пользование землей. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, который в марте 2015 года был удовлетворен.

Решение суда реально исполнено в полном объеме 21 июня. Право аренды прекращено. Участок стоимостью почти 141,5 млн грн возвращен общине города.