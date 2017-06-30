В Житомире состоялась премьера спектакля "Вий"

В Житомире к закрытию 73-го театрального сезона Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги показали премьеру спектакля «Вий» по мотивам известного произведения Николая Гоголя, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, «Вий» показали жителям и гостям города Житомира 28-29 июня 2017 года. Спектакль имел успех, ведь свободных мест в зале не было.

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"Режиссер-постановщик и автор инсценировки Петр Авраменко сохранил присущую Гоголю мистичность, добавив украинских народных песен, юмора и глубокого драматизма", - говорится в сообщении.

Желающие смогут посмотреть «Вий» уже в следующем сезоне, который начнется осенью 2017 года.