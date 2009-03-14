За один только день НБУ расстался почти с 70 миллионами долларов

Национальный банк Украины 13 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего на целевом валютном аукционе было продано 68 млн. 573 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,8 грн. за 1 дол.

Кроме того, НБУ на аукционе купил по курсу 7,8 грн. за 1 доллар США 7 млн. 718 тыс. дол. США у КБ «ПриватБанк».

Также на целевом валютном аукционе было продано 1 млн. 10 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 9,97 грн. за 1 евро.