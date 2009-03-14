Ющенко: у нас начисление пенсий регулируют 18 законов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в системе пенсионного обеспечения государства необходимо обеспечить социальную справедливость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета. Он отметил, что перечисляя в Пенсионный фонд одинаковую сумму, рядовые люди могут иметь пенсию в 400-500 грн., а “привилегированные” – в 20-30 тыс. грн. и даже 40 тыс. грн.

“У нас начисление пенсий регулирует 18 законов, тогда как в любой стране Запада работает лишь один закон и два принципа – пенсия зависит от заработка и стажа, кем бы ты ни был. У нас если ты был судьей, то один режим начисления, если милиционером – второй, если в прокуратуре – третий, если народным депутатом – иной. Я понимаю, что по разному выкладываются представители разных профессий, но все равно должен быть элемент социальной справедливости”, – убежден В.ЮЩЕНКО.

Он назвал аморальной нынешнюю ситуацию, когда социальное обеспечение для разных людей отличается в сотни раз.