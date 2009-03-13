СБУ обнародовала уникальные документы

Директор Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Владимир ВЯТРОВИЧ представил до сих пор неизвестные материалы из архива СБУ о событиях в Карпатской Украине 1938-1939 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным пресс-центра, в архиве найдены оригиналы официальных изданий правительства и документы вооруженных сил Карпатской Украины, которые считались уничтоженными еще в 1939 г., чтобы не попасть в руки венгерских оккупантов.

В.ВЯТРОВИЧ продемонстрировал уникальные документы вооруженного формирования Карпатской Украины – Организации народной обороны “Карпатская Сечь”.

“Основной архив этой организации, - сообщил В.ВЯТРОВИЧ, - был уничтожен самими сечевиками в марте 1939 года, чтобы его документы не попали в руки венгерской армии. Поэтому найденные материалы существенно дополняют ту небольшую часть документов, которые сохранились до наших дней. Это - особо ценные внутриорганизационные материалы: приказы (в частности, за подписью Главного коменданта Дмитрия Климпуша), инструкции, программы обучения и материалы лекций для сечевиков”.

Особое внимание привлекает листовка «Женщины Карпатской Украины» и «Инструкция для трехнедельного инструкторского курса от 1 февраля до 22 лютого1939 г.» для Женских отделов Карпатской Сечи, изданная референтурой отделов Женской Сечи 18.01.1939 г.

Также представлены оригиналы официальных изданий правительства Карпатской Украины, в частности, манифест от 10 ноября 1938 года, три номера “Правительственного вестника” за январь-февраль 1939 года, список кандидатов в парламент от Украинского национального объединения, документы дипломатической миссии, сформированной для переговоров с Венгрией, неизвестное фото Президента Карпатской Украины Августина Волошина.

«К сожалению, не все документы дошли до нас в целостном виде – несколько документов Карпатской сечи представлены лишь фрагментами. Еще часть документов была полно уничтожена чекистами после их изъятия. Из некоторых из них были сделаны выписки, которые тоже могут быть ценным источником», - отметил В.ВЯТРОВИЧ. Например, в выписке из приказа генерального штаба №25 от 06.02.1939 г. речь идет о присвоении инструктору Борису Щуке (будущему Главному командиру УПА Роману Шухевичу) звания четаря.

Электронные копии всех найденных документов из истории Карпатской Украины размещены в отдельной тематической папке Открытого электронного архива ГДА СБУ, чтобы их изучали историки, краеведы и журналисты. Напомним, ознакомиться с материалами Открытого электронного архива ГДА СБУ можно по адресам: г. Киев, ул.Ирининская, 4; г. Харьков, ул.Мироносицкая, 2; г. Одесса, ул.Еврейская, 43; г. Севастополь, ул.Ленина, 37; г. Симферополь, ул.Дзержинского, 7.